traspaso de mando

Orsi viajó al exterior y Cosse ya ejerce como presidenta interina

La ceremonia de traspaso de mando se realizó este miércoles. El presidente Orsi viaja a Roma, Italia.

Foto: Carolina Cosse en X.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, traspasó el mando este miércoles en la Base Aérea N.° 1 a la vicepresidenta, Carolina Cosse, antes de emprender su viaje oficial a Italia.

El mandatario partió a las 9:00 de Uruguay hacia Ezeiza (Buenos Aires), desde donde despegará al mediodía hacia Roma. Lo hace junto a Laura Alonsopérez, su esposa.

"Esta mañana, en la Base Aérea N.º 1 de Carrasco, realizamos la ceremonia de traspaso de mando junto a Yamandú Orsi", escribió la jerarca en su cuenta de X.

Foto: FocoUy.
La gira del mandatario incluye su participación en la 45.ª celebración del Día Mundial de la Alimentación y 80.° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la mañana del jueves.

Orsi será el único mandatario que participará de la mesa inaugural del evento. Lo acompañará el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

La comitiva concurrirá a un almuerzo de trabajo con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

La agenda del jueves continuará con la donación de una escultura del artista visual uruguayo Pablo Atchugarry al museo de la FAO, actividad en la que también participarán el canciller Lubetkin y el artista.

El viernes 17, el presidente Orsi mantendrá un encuentro con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, acompañado por el ministro Lubetkin.

El retorno de las autoridades está previsto para el sábado 18.

