El presidente Yamandú Orsi está de viaje hacia Uruguay desde Shanghái: así fue su visita a China

El presidente Yamandú Orsi inició este sábado su regreso a Uruguay desde Shanghái, tras finalizar una visita oficial a China que se extendió desde el domingo 1.º de febrero y combinó actividades diplomáticas, institucionales, académicas y comerciales.

La agenda comenzó en Beijing con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China, seguida por recorridos oficiales por la Gran Muralla, en el tramo Mutianyu, y la Ciudad Prohibida, junto a la delegación oficial y empresarial.

El martes 3 de febrero, en el marco del 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, Orsi participó de una cumbre presidencial bilateral en el Gran Salón del Pueblo. La jornada incluyó honores militares, saludo protocolar con el presidente Xi Jinping , ejecución de himnos, audiencia bilateral, firma de acuerdos y un banquete oficial. Ese mismo día, el mandatario realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Nacionales, visitó el Mausoleo de Mao y mantuvo audiencias con el primer ministro chino y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular.

El mensaje que escribió Orsi en la camiseta de Uruguay.

El miércoles, la delegación oficial visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde Orsi se reunió con autoridades académicas y participó de una presentación ante estudiantes y docentes. También hubo actividades vinculadas a ciencia, tecnología y deporte, además de una ceremonia de firma de acuerdos en Diaoyutai. Por la tarde, la comitiva se trasladó en tren a Shanghái.

Yamandú Orsi diserta ante empresarios en China.

En paralelo, la delegación empresarial participó de un seminario organizado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China sobre prioridades de inversión y del XV Plan Quinquenal, y mantuvo reuniones con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

En Shanghái, el presidente visitó el puerto de la ciudad, mantuvo encuentros con autoridades locales y participó en actividades oficiales sobre el río Huangpu. El viernes 6 encabezó un seminario de promoción comercial e inversiones, coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, ante más de 170 empresarios chinos. Ese día también participó de actividades en la Universidad Tongji, un almuerzo con la Unión de Exportadores y una recepción en su honor con presencia de delegaciones oficiales, empresariales y uruguayos residentes.

Yamandú Orsi en visita oficial en China.

La visita concluyó este sábado 7 de febrero con la partida del presidente Orsi y la delegación oficial rumbo a Uruguay.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, escribió: “Culmina una semana de trabajo intenso en China, con una agenda amplia que incluyó diálogo político al más alto nivel, acuerdos de cooperación, intercambio académico y trabajo conjunto con el sector empresarial. Uruguay reafirma así una estrategia de inserción internacional basada en vínculos sólidos, cooperación en ciencia y tecnología y generación de oportunidades concretas para el desarrollo. El desafío ahora es el seguimiento y la continuidad, para que estos encuentros se traduzcan en resultados para el país”.