"Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver", dijo Orsi sobre la reunión privada con el papa León XIV

El presidente Yamandú Orsi dijo que su reunión con el papa fue una continuación de su visita al Vaticano.

"Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver y por supuesto una gratitud enorme por todo lo que hacen las organizaciones vinculadas a la iglesia, que trabaja en los temas sociales con el Estado desde hace muchos años", contó el presidente.

Sobre el discurso del sumo pontífice, destacó el hilo conductor elegido, que vinculó al monumento al Éxodo. "El Vaticano tiene eso. Cuando llega a un lugar o cuando el papa habla, normalmente hay mucho estudio atrás. Mucho análisis. A partir de ese hilo conductor fue desarrollando todos los temas que para la Iglesia son fundamentales. Por supuesto para la comunidad católica, pero también para la humanidad hoy", afirmó. "Muchos de sus mensajes nos obligan a reflexionar", añadió.

"En tiempos donde se habla tanto de guerra, donde la polarización o el distanciamiento es una de las características, un mensaje de paz y comunión viene muy bien", expresó.

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