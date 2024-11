El presidente fue consultado y avaló el cese del jerarca de Inteligencia del Estado que anunció su apoyo a Orsi

La desvinculación de Bjorgan fue comunicada directamente por el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé.

Este miércoles dirigentes del Frente Amplio cuestionaron la decisión de Presidencia. Consultado en Rocha, Orsi criticó la decisión: “Una de las personas que decidió adherir a nuestra candidatura fue expulsada, fue echada del trabajo que tenía, entonces, empezamos mal si pensamos de verdad en que un país tiene que dialogar, como están diciendo. Yo creo que para eso tenemos que tener la amplitud y la generosidad de entender que la ciudadanía es libre de votar y adherir a lo que cada uno quiera”.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado Álvaro Garcé fue consultado en radio Sarandí acerca del cese de Bjorgan y explicó los motivos legales que lo llevaron a tomar tal medida.

"Es muy claro. No es posible que alguien trabaje para el gobierno y asesore a la oposición. Cada uno es libre de tomar su opciones y en el momento que cree conveniente, pero resulta absolutamente incompatible trabajar en un círculo de confianza como lo es una Secretaría de Inteligencia y al mismo tiempo estar en campaña política, es más, la ley no lo permite. La ley de Inteligencia en ese sentido es muy clara, prohíbe a los órganos de Inteligencia realizar manifestaciones que puedan influir en la opinión pública. Yo en todos estos años no he hecho ninguna declaración de carácter político, me abstuve de participar en la campaña electoral, es lo que legalmente corresponde y si esa es una obligación que comprende al director de la Secretaría, vale y rige en la misma medida para cada uno de sus funcionarios", dijo Garcé.

El jerarca negó que haya recibido una llamada del candidato Álvaro Delgado al respecto: “Es absolutamente falso y desmiento terminantemente que Álvaro Delgado me haya llamado por este tema. Yo me hago cargo de haber tomado la decisión de rescindir el vínculo contractual y porque entiendo que era lo que legalmente corresponde”.