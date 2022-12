“Es increíble, la verdad. Ahora estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo porque, por supuesto, no es sólo Szymon Marciniak, es un gran equipo”, dijo el árbitro polaco al canal de la FIFA tras ser designado para la final.

“Llevamos trabajando desde siempre y somos como una familia: ganamos juntos y a veces perdemos juntos. El arbitraje no consiste sólo en ganar, sino también en perder”, dijo Marciniak en referencia al equipo que conforma con sus compatriotas Pawe Sokolnick y Tomasz Listkiewicz, que lo acompañarán como asistentes en la final.

Entrevistado por la FIFA, Marciniak contó cómo fue que decidió ser árbitro. Fue cuando siendo futbolista discutió con un juez al final de un partido.

“Hablamos después del partido y le dije: 'Usted es el peor árbitro que he visto'. Por supuesto, utilicé palabras peores. Pero él me comentó: 'Si crees que esto es un trabajo fácil, puedes ir e intentarlo. Ya verás'. Y yo pensaba, ¿por qué no? Tengo que demostrar que él es realmente mediocre y que yo voy a ser mejor, así que, inmediatamente fui al curso de árbitro”, recordó.