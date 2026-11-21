El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este sábado a las críticas dentro del Partido Nacional, entre legisladores e intendentes, por la decisión del Congreso de Intendentes de mantener el valor de las patentes para 2027.

Al ser consultado este sábado sobre el tema tras el Plenario Nacional del Frente Amplio, Pereira sostuvo que es "blancos peleándose con blancos, la historia del Uruguay sería". "Los blancos que gobiernan son sensatos, los blancos que tiran piedras andan tirando piedras practicando deportes diferentes. Unos tienen que gobernar y explicarle a la gente por qué las calles tienen que estar bien, por qué hay que recolectar los residuos, por qué tiene que haber iluminación, por qué se precisan los recursos; y otros tiran piedras, porque ese es el deporte preferido que tienen, entonces, utilizar el insulto y la descalificación hacia sus propios compañeros", agregó.

Recordó que en el Congreso de Intendentes hay cuatro frenteamplistas y 14 jefes comunales nacionalistas, que han defendido la decisión de mantener los valores de las patentes. "No es antojadiza. Es que para hacer la obra social que los departamentos precisan se requiere esa recaudación", indicó.

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Pereira dijo que debe haber un equilibrio en la actividad política y pidió no hacer demagogia.

BASURA

El presidente del FA también fue consultado por los atrasos en la recolección de residuos en Montevideo y apuntó al Partido Nacional por proponer la privatización del servicio. "De nuevo viene por el mismo camino, es como la receta neoliberal de los 90 pero vinculada a la Intendencia", sostuvo. También, habló de oportunismo electoral.

Pereira instó a transformar el sistema de limpieza y respaldó las acciones de la comuna capitalina con la entrega de contenedores intradomiciliarios. "Los contenedores (en la vía pública) para una época fueron una solución que hoy no la es, vamos a ir a sistemas diferenciales de recolección de residuos", dijo y aseguró que "al final del período, no hay duda, que el tema de la limpieza va a estar resuelto".

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