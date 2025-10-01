El Partido Colorado anuncia que votará cambios a la ley de lavado de activos y el FA acepta postergar su aprobación

El Frente Amplio (FA) había decidido votar este miércoles de manera urgente el proyecto de ley que introduce cambios a la ley de lavado de activos del 2017, pero la voluntad del Partido Colorado de aprobar esta iniciativa, y el pedido de más tiempo para terminar de analizarla, llevó a la bancada de senadores del oficialismo a postergar unos días más la votación.

Tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero el domingo pasado, el presidente Yamandú Orsi pidió a todos los partidos políticos que aceleren la votación de estas modificaciones, en el entendido que ayudará a combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Los investigadores que intervienen en el caso del atentado a Ferrero creen que detrás de este ataque hay bandas criminales dedicadas al narcotráfico que reaccionaron a sucesivas incautaciones de droga, como las dos toneladas descubiertas en Punta Espinillo a comienzos de agosto.

El senador Robert Silva dijo el martes de tarde que el Partido Colorado está dispuesto a votar los cambios a la ley de lavado de activos.

“Pero nos queremos dar el tiempo necesario. La podemos aprobar antes de que el presupuesto entre al Senado”, dijo Silva. La ley de presupuesto será aprobada a mediados de octubre en Diputados, y de ahí pasará al Senado.

La senadora del FA Bettiana Díaz dijo que este jueves la comisión de Hacienda terminará de analizar el proyecto de ley y que si alguna organización pide ser recibida se convocará a una sesión especial el fin de semana. El objetivo del FA es votar en el plenario del Senado estos cambios la semana próxima.

Díaz destacó que se propone “bajar los umbrales para el uso de efectivo” como forma de controlar el origen del dinero que se introduce en la economía formal.

“Una sola medida no combate el narcotráfico, se hace con un paquete de medidas y esta es muy importante”, agregó, en respuesta a las críticas que hizo la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

La legisladora dijo que el apuro del Frente Amplio para aprobar los cambios a la ley de lavado de activos “es una pantalla”, “una cortina de humo”.

“Pretenden hacerle creer a la gente que con las modificaciones que se hacen a la ley actual de lavado de activos, de la cual soy corredactora, o sea que sé de lo que hablo, se va a frenar el narcotráfico”, dijo Bianchi.