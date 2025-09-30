"Las custodias que tenía Mónica Ferrero no sirvieron para nada", dijo el senador y exfiscal Gustavo Zubía

El senador del Partido Colorado y exfiscal penal Gustavo Zubía contó las amenazas de muerte que recibió cuando trabajaba en Fiscalía, y cuestionó el operativo de seguridad que tenía la fiscal general Mónica Ferrero cuando delincuentes entraron a su casa el domingo de madrugada con explosivos y efectuaron varios disparos.

“Tuve custodias y tuve amenazas y tuve lo peor que hay, que es que la Policía te comunique que interceptaron llamadas telefónicas donde están planificando tu muerte”, dijo Zubía en rueda de prensa en el Parlamento, y agregó: “En el caso de Ferrero se superaron límites. Fue una acción terrorista, podríamos decir, planificada, donde se superó a las custodias”.

“Las custodias que tenía Ferrero no sirvieron para nada. Es desastrosa la operativa, o por lo menos la información que tengo de cómo operaron, llegan después de los hechos. Así que es gravísimo, indica el estado de rodillas en que estamos frente al delito”, dijo Zubía, y cuestionó al ministro del Interior Carlos Negro: “Lo que más me alarma son las manifestaciones del ministro referente a todos estos hechos: que no podemos, que el narcotráfico nos ganó, que tenemos una batalla perdida. Es absurdo, siempre la batalla va a estar, con los conceptos del ministro, perdida, porque delitos va a haber siempre. No es cuestión de eliminar los delitos, es cuestión de combatirlos”.

Zubía se preguntó cuántos enfrentamientos directos con bandas narcos hubo en Uruguay, y se respondió: “No tengo información sobre verdaderos enfrentamientos”, y alertó: “Si un país no enfrenta estas bandas delictivas, poco puede esperar de su futuro”.