Compañía constructora francesa anuncia la adquisición de la empresa uruguaya Saceem

El grupo NGE de Francia tiene presencia en 20 países y con la adquisición de Saceem en Uruguay, busca posicionarse en América Latina. Alejandro Ruibal destacó el impacto que tendrá en los próximos años.

Director general de Saceem, Alejandro Ruibal. 

La compañía constructora francesa NGE adquirió la empresa Saceem de Uruguay. El anuncio se hizo en París este miércoles tras ser aprobado “por la autoridad de la competencia uruguaya”, dice el comunicado conjunto del grupo NGE y Saceem.

“Este proyecto representa el crecimiento externo más importante de NGE a nivel internacional”, destaca el comunicado, y agrega que la conclusión de la operación “sigue sujeta a las condiciones suspensivas habituales”.

“NGE, cuarto grupo de construcción en Francia, anuncia la adquisición en curso de Saceem, grupo de referencia en América Latina en el ámbito de la construcción y de las concesiones en Uruguay, Paraguay y Perú”, señala el comunicado publicado este miércoles de mañana.

“Abordamos esta nueva etapa con mucha ambición y con ventajas competitivas sostenibles en una región en plena transformación, muy favorable al desarrollo de los mercados de obras públicas durante los próximos diez años”, aseguró el director de Saceem Alejandro Ruibal.

Saceem es una de las empresas que más contratos con el Estado tiene para el desarrollo de obras públicas de infraestructura, como rutas, puentes, puertos, represas, ferrocarril, telecomunicaciones y energía).

“En los últimos 10 años Saceem ha experimentado un crecimiento sostenido de más de130% (aproximadamente 9 % de crecimiento anual promedio), y su facturación alcanzó los 350 millones de dólares en 2024”, dice el comunicado.

"En los últimos ocho años, NGE y Saceem han colaborado en varios proyectos de envergadura, como el Ferrocarril Central en Uruguay", destaca el informe de ambas empresas.

