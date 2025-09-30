Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas

Fue detenido en Perú el "Pequeño J", sospechoso principal del brutal triple homicidio ocurrido en Florencio Varela, informaron medios argentinos. Las víctimas —tres jóvenes mujeres— fueron halladas enterradas en el patio de una vivienda precaria; los investigadores describen signos de extrema violencia en el hallazgo.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", escribió en X la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich.

Ahora deberá realizarse la extradición tanto de este hombre como de Matías Agustin Ozorio, también detenido en Lima, Perú, también vinculado al crimen.

Según la pesquisa, las chicas podrían haber sido victimadas después de apropiarse de estupefacientes pertenecientes a la organización a la que se vincula el sospechoso. Testimonios y material recopilado por la policía indican que las engañaron para que subieran a una camioneta, donde luego sufrieron agresiones hasta perder la vida. Parte del contenido relacionado con el hecho se difundió en redes sociales, algo que las autoridades están analizando como prueba.

La trayectoria criminal de Julito en su país de origen, Perú, todavía no está del todo reconstruida. No obstante, seguimientos recientes habían permitido trazar sus movimientos previos al crimen: registros migratorios muestran que ingresó a Uruguay el 28 de agosto y que estuvo en Montevideo y Punta del Este; volvió a Argentina dos días más tarde. Desde el Ministerio del Interior uruguayo señalan que la estadía figura como turística.

El caso conmociona por su crudeza y por la utilización de plataformas digitales para difundir mensajes violentos. Investigadores y fiscales trabajan contra reloj para localizar al sospechoso y esclarecer responsabilidades. La causa sigue abierta y las autoridades pidieron a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero del presunto autor.