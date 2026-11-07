El ministro Carlos Negro recorrió la zona de Casavalle, a donde llegó el papa León XIV

El ministro del Interior, Carlos Negro, recorrió este sábado antes de las 15:00 la zona de Casavalle que visitará el papa León XIV durante la tarde.

Subrayado acompañó al ministro en la recorrida por el barrio, donde se instalaron vallas como parte del operativo dispuesto por la visita del pontífice. Negro caminó desde la Seccional 17 por el pasaje 322 hasta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde los jefes del operativo le informaron sobre el despliegue policial.

El dispositivo incluye efectivos a pie, camiones blindados y otros vehículos policiales. Según las estimaciones de la Policía, se espera que concurran unas 2.000 personas.

Seguí leyendo Carlos Negro: "Son momentos difíciles en materia de narcotráfico en Uruguay, la región y el mundo"

El ingreso a la zona se realiza únicamente a pie. No está permitido el acceso de vehículos.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Ministro Carlos Negro en Casavalle.

León XIV llegó a Montevideo a las 13:31, luego de visitar Paysandú, donde celebró su primera misa en Sudamérica. Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco se trasladó a descansar a la Nunciatura, ubicada sobre bulevar Artigas, en el límite de los barrios Cordón y Pocitos.

A las 17:00, el papa visitará Casavalle y mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Luego, a las 18:00, se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.