León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano.
El papa León XIV mantuvo un encuentro con Bad Bunny en Madrid
Bad Bunny "estaba con su familia y otras personas", dijo el vocero del Vaticano.
Bad Bunny "estaba con su familia y otras personas" y León XIV "los saludó brevemente antes de salir del estadio", indicó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el papa en el marco de su visita a España.
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FUENTE: AFP.
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