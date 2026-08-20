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ARRESTO DOMICILIARIO CON CUSTODIA

Tatiana Marset salió de la cárcel; "se la está juzgando por el solo hecho de ser quien es", dijo su abogado

La hermana del narco uruguayo cumplirá arresto domiciliario con guardia policial en Bolivia. Santiago Moratorio aseguró que su defendida nunca cometió ningún delito y se encontraba en un domicilio que fue allanado.

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Tatiana Marset salió de prisión en Bolivia y tendrá arresto domiciliario con custodia policial. Su abogado, Santiago Moratorio, dijo a Subrayado que la resolución ejecutada ya se había tomado hace un mes, ante la imposibilidad de la Fiscalía de comprobar los riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva.

"Acá se hizo justicia, se actuó a derecho, se dejó de proceder bajo ese derecho penal del enemigo, de autor y no de acto, como debería ser", afirmó, y agregó que "se la está juzgando por el solo hecho de ser quien es, por ser familiar de quien es, por llevar el apellido que lleva". "No hay delito", aseguró. Moratorio dijo que Tatiana Marset nunca cometió ningún delito y se encontraba en un domicilio que fue allanado por la Policía.

El abogado acusó a la Fiscalía de Bolivia de poner "chicanas procesales" con el objetivo de dilatar por un mes la ejecución de la resolución judicial de arresto domiciliario.

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Al salir de la cárcel, Tatiana Marset dijo que está tranquila y aseguró que no conoce a los garantes que pagaron su fianza. "No tengo idea, no los conozco", afirmó y agradeció el gesto.

Moratorio también habló del proceso al que se someterá Sebastián Marset en Estados Unidos. El profesional dijo que el narco uruguayo "se declaró no culpable, que es muy diferente a declararse inocente". "Se le pasa la pelota a la Fiscalía, que es quien tiene la carga de probar los cargos que se le busca imputar", agregó.

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