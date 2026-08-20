Rige desde las 21.00 advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes para dos departamentos

Meteorología emitió una advertencia por vientos fuertes y persistentes; el fenómeno rige desde las 21.00 y hasta las 06.00.

"El área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h", indica el comunicado.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Piriápolis, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen y Punta del Diablo.