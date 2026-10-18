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ROMA

El papa León XIV agradece a los fieles su apoyo y dice que retomará "progresivamente" sus actividades

Su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje.

El papa León XIV habla por primera vez este domingo, tras su salida del hospital. Foto: AFP

El papa León XIV habla por primera vez este domingo, tras su salida del hospital. Foto: AFP

El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano este domingo, sonriendo, y afirmó que retomará el trabajo "progresivamente" después de su operación por un cáncer de pulmón.

El papa, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho, y fue dado de alta el sábado.

"Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días", dijo el líder de 1.400 millones de católicos, ante la multitud.

no hay motivos clinicos por los que no se pueda realizar el viaje a america latina, afirmo el cirujano del papa
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"No hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina, afirmó el cirujano del papa

"Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades", afirmó el papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.

Cuando apareció en la ventana del Palacio Apostólico para la tradicional oración del Ángelus, por toda la plaza resonaron vítores de "Viva il papa!" (¡Viva el papa!).

Christopher Butler, un párroco de la ciudad inglesa de Leeds, de 68 años, consideró que León XIV es "un gran pastor para la Iglesia católica".

"Me preocupa que necesite tomarse un tiempo para recuperarse por completo, pero es evidente que es un hombre muy resistente y deseoso de volver al trabajo, de dirigir la Iglesia y de ser un líder mundial", apuntó el británico.

Soledad Espinosa, una ecuatoriana de 59 años, se declaró contenta al saber que los médicos dejarán que el santo padre visite América Latina el mes que viene.

"Todos esperamos su recuperación y que haya superado bien esta situación. Sabemos que está bien y eso nos alegra", afirmó.

Por su parte, la argentina Norma Grasso, de 76 años, aseguró: "Lo estamos esperando".

Tras la operación, surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener su viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre y que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, donde León XIV pasó dos décadas como misionero.

Pero su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje.

FUENTE: afp

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