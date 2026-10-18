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EL TIEMPO

Arranque de semana con heladas agrometeorológicas y luego, algo de sol: el pronóstico de Nubel Cisneros

Para el martes, el sol comienza a verse y las temperaturas durante el día ascienden hasta 24ºC, en el norte del país.

Frío, con nieblas, lluvias y tormentas.

Frío, con nieblas, lluvias y tormentas.

El pronóstico de Nubel Cisneros tendremos una mañana fría con cielo ligeramente nublado observándose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuara fresca a templada con buena presencia de sol, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El lunes comienza muy frio con heladas agrometeorológicas y posterior formación de bancos de nieblas y neblinas aisladas.

vuelven las heladas agrometeorologicas y noviembre arranca con intenso calor, adelanto nubel cisneros
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"Vuelven las heladas agrometeorológicas" y "noviembre arranca con intenso calor", adelantó Nubel Cisneros

En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El martes la mañana estará fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este.

En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con buena presencia de sol, presentando temperaturas frías en la noche.

Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 20ºC y la mínima de 4ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 4ºC.

En el este, la máxima será de 17ºC y la mínima de 4ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 4ºC.

En el metro, la máxima será de 15ºC y la mínima de 6ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 21ºC y la mínima de 7ºC.

En el sur, la máxima será de 18ºC y la mínima de 7ºC.

En el este, la máxima será de 18ºC y la mínima de 5ºC.

En el oeste, la máxima será de 20ºC y la mínima de 7ºC.

En el metro, la máxima será de 16ºC y la mínima de 9ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 24ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el oeste, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.

En el metro, la máxima será de 18ºC y la mínima de 9ºC.

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