El papa dice que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer tras ataque de EEUU

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.
"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.
