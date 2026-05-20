El 12 de enero el Ministerio del Interior comenzó a desplegar el operativo Ñandubay con puntos de control de motos en todo el país para prevenir delitos y evitar infracciones cometidas por los conductores de eso vehículos.
El operativo de control de motos del Ministerio del Interior lleva 11.000 vehículos incautados y 162 personas detenidas
Estos operativos buscan evitar delitos y controlar el tránsito. Además de motos y personas detenidas, se incautaron drogas y armas.
Entre el 12 de enero y el 17 de mayo la Policía controló 95.338 motos e incautó 11.000.
En esos controles se registró a unas 110.000 personas. Entre ellas, 162 fueron detenidas y se incautaron drogas y armas. También se aplicaron casi 25.000 multas por distintas infracciones.
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Hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frío este jueves; asistieron a 3.201 personas en total
Los operativos Ñandubay continúan desplegándose en todo el país por parte de las Jefaturas de Policía, con apoyo de Policía Caminera, la Guardia Republicana y las intendencias.
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