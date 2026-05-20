El operativo de control de motos del Ministerio del Interior lleva 11.000 vehículos incautados y 162 personas detenidas

El 12 de enero el Ministerio del Interior comenzó a desplegar el operativo Ñandubay con puntos de control de motos en todo el país para prevenir delitos y evitar infracciones cometidas por los conductores de eso vehículos.

Entre el 12 de enero y el 17 de mayo la Policía controló 95.338 motos e incautó 11.000.

En esos controles se registró a unas 110.000 personas. Entre ellas, 162 fueron detenidas y se incautaron drogas y armas. También se aplicaron casi 25.000 multas por distintas infracciones.

Los operativos Ñandubay continúan desplegándose en todo el país por parte de las Jefaturas de Policía, con apoyo de Policía Caminera, la Guardia Republicana y las intendencias.