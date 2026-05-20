RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVOS del ministerio del interior

El operativo de control de motos del Ministerio del Interior lleva 11.000 vehículos incautados y 162 personas detenidas

Estos operativos buscan evitar delitos y controlar el tránsito. Además de motos y personas detenidas, se incautaron drogas y armas.

operativo-ñandubay-control-motos-policia

El 12 de enero el Ministerio del Interior comenzó a desplegar el operativo Ñandubay con puntos de control de motos en todo el país para prevenir delitos y evitar infracciones cometidas por los conductores de eso vehículos.

Entre el 12 de enero y el 17 de mayo la Policía controló 95.338 motos e incautó 11.000.

En esos controles se registró a unas 110.000 personas. Entre ellas, 162 fueron detenidas y se incautaron drogas y armas. También se aplicaron casi 25.000 multas por distintas infracciones.

hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frio este jueves; asistieron a 3.201 personas en total
Seguí leyendo

Hubo cuatro evacuaciones forzosas en el marco del operativo por frío este jueves; asistieron a 3.201 personas en total

Los operativos Ñandubay continúan desplegándose en todo el país por parte de las Jefaturas de Policía, con apoyo de Policía Caminera, la Guardia Republicana y las intendencias.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLÉMICA

Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema
POLICLÍNICA EL TECHO-PAYSANDÚ

Madre pide justicia y denuncia omisión de asistencia de médico que se negó a atender a su hijo en coma diabético
accidente en 2025

Imputaron al chofer de un ómnibus por homicidio culposo: causó la muerte de una mujer en una parada en Lezica
imágenes

Así era por dentro el ex Hogar Tribal, cerrado tras años de informes sobre vulneración de derechos
lo siguen buscando

Identificaron al hombre buscado por abuso en el Prado: tiene 9 antecedentes y asiste a refugios del Mides

Te puede interesar

Orsi ve con preocupación resultados de encuestas sobre aprobación del gobierno y aseguró que la luz es anaranjada video
"HAY QUE MEJORAR", DIJO

Orsi ve "con preocupación" resultados de encuestas sobre aprobación del gobierno y aseguró que la luz es "anaranjada"
Alba González en la conferencia de prensa por la Marcha del Silencio número 30, este miércoles 20 de mayo de 2026. video
ESTE 20 DE MAYO

"La orden a las Fuerzas Armadas, del presidente, no puede tener más dilaciones", dijo Alba González al convocar a la Marcha del Silencio
No va a haber aumento de impuestos en el período y se analiza siempre cambios tributarios, dijo el presidente video
IVA PERSONALIZADO

"No va a haber aumento" de impuestos en el período y "se analiza siempre" cambios tributarios, dijo el presidente

Dejá tu comentario