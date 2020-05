El MSP anunció que el primer Centro Covid-19 estará instalado en Malvín Norte

La gestión estará a cargo de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de un sistema de contraprestaciones, y contará con la colaboración del Ministerio del Interior, Intendencia de Montevideo, SINAE y la Cruz Roja.

El MSP hará el seguimiento y evaluará la estrategia, que está diseñada para ser replicada en el interior del país, de ser necesario.

MSP - Uruguay on Twitter El MSP trabaja en el diseño e implementación, en conjunto con los prestadores de salud, de centros de contingencia para cuidar a los más vulnerables, disminuir la transmisión del coronavirus en la comunidad y salvaguardar el bien social. https://t.co/GBWVUlQsfr — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) May 3, 2020

El primer Centro de Contingencia será montado en Malvín Norte, en un ex local del Correo Uruguayo. Recibirá a personas con síntomas leves y asintomáticos con covid-19 que no puedan cumplir el aislamiento obligatorio en sus residencias por la infraestructura de su domicilio, por ser víctimas de violencia, debido a malnutrición o por estar situación de calle, entre otras situaciones complejas. Para esta última población, el centro será la solución si el Mides no los puede acoger.

Iniciará con 120 plazas y capacidad para ampliarlas. El tiempo de permanencia será de 14 días.