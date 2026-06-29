MSP emitió recomendaciones para prevenir intoxicaciones por CO ante bajas temperaturas

El Ministerio de Salud Pública emitió recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono ante las bajas temperaturas.

Todas las intoxicaciones por CO son prevenibles, si se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Mantener siempre una entrada de aire constante en ambientes donde haya combustión.

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-Controlar periódicamente el buen funcionamiento de los artefactos de calefacción por personal técnico habilitado.

-Nunca utilizar hornallas, hornos o braseros para calefaccionarse especialmente en ambientes cerrados.

-Nunca dejar equipos de combustión encendidos sin la supervisión de personas adultas.

-Nunca dejar equipos de combustión encendidos al dormir.

-No colocar estufas a supergás para calefaccionar baños o dormitorios.

-Los calefones a gas solo deben instalarse en el interior del hogar si el equipo es de tiro forzado con ducto exterior y se encuentra en un espacio amplio, con ventilación permanente. Si no cumple con estos requisitos debe ser instalado fuera del hogar.

-El lugar más seguro para instalar un calefón a gas es el exterior de la vivienda o lugar de trabajo, como balcones, patios o terrazas.

-Los braseros, generadores, conductos de calderetas u otras formas de calefacción similares deben instalarse fuera de la casa o lugar de trabajo.

-Para la instalación, reparación o mantenimiento de artefactos a gas, recurrir siempre a instaladores gasistas habilitados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El listado oficial se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El CO es un gas incoloro, inodoro y no irritante que se produce por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas, supergás, gasolina, queroseno, carbón o leña. Puede ser tóxico y potencialmente fatal para personas y animales, cuando no hay suficiente oxígeno en el ambiente.

Los síntomas de intoxicación son: dolor de cabeza, mareos y visión borrosa; debilidad muscular; fatiga o cansancio; náuseas y vómitos; confusión o pérdida de conocimiento y convulsiones u otros movimientos anormales.