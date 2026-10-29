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Condenado otro integrante de organización dedicada a fraudes con alquileres de propiedades de veraneo en el este

La maniobra consistía en realizar publicaciones en redes sociales, principalmente apartamentos en Punta del Este y Punta Ballena, que no le pertenecían y recibir por transferencias el dinero, en dólares y pesos, de las reservas.

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Un hombre de 41 años fue condenado por estafa como integrante de una organización delictiva dedicada a maniobras de fraude con el alquiler de propiedades de veraneo en el este.

La maniobra consistía en realizar publicaciones en redes sociales de viviendas de veraneo, principalmente apartamentos en Punta del Este y Punta Ballena, que no le pertenecían y recibir por transferencias el dinero, en dólares y pesos, de las reservas.

Tras recibir varias denuncias, el Departamento de Delitos Complejos se hizo cargo de las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía de Lavalleja de 2º turno.

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El hombre, que posee antecedentes penales por delitos cometidos en varios departamentos hace más de cinco años, fue detenido por efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Canelones y sometido a la Justicia, que dispuso su condena por un delito continuado de estafa en calidad de coautor.

Deberá cumplir con una pena de nueve meses de prisión y recibir asistencia psiquiátrica por su adicción a las drogas.

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