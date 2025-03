El mensaje de Yamandú Orsi a Chacho Ramos: emotivo saludo del nuevo presidente al popular cantante

"Vaya un saludo para el Chacho en sus 40 años de actividad. Da gusto asistir a un recital, da gusto ver la conexión que tiene con toda la gurisada y no tan gurisada, fundamentalmente del interior del país, que tanto tanto le reconoce. Por otro lado, reconocerle también su calidad artística, su rigor profesional y no me puedo olvidar jamás de ese recital en el Antel Arena cuando se sube con el Pepe Guerra y entre los dos hacen El Orejano de una manera que yo nunca imaginé y que disfruté tanto. Un abrazo, felices 40 años".