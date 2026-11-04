Una mujer de 79 años fue atropellada por un auto en Capurro y está internada con heridas graves

La mujer fue trasladada a un centro médico con heridas graves.

Una mujer de 79 años fue atropellada por un auto en la mañana de este miércoles en el barrio Capurro de Montevideo y permanece internada con heridas graves.

El accidente ocurrió en la esquina de Uruguayana y Capurro. Según la información policial, la mujer cruzaba la calle Uruguayana cuando trastabilló y cayó. El conductor de un auto que circulaba por el lugar dijo que no la vio y la atropelló.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó politraumatismo grave.

El conductor resultó ileso y el examen de alcoholemia dio resultado cero. Policía Científica realizó pericias en el lugar para documentar cómo ocurrió el accidente.

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