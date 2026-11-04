RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente grave

Una mujer de 79 años fue atropellada por un auto en Capurro y está internada con heridas graves

La mujer cruzaba la calle Uruguayana cuando trastabilló y cayó. El conductor de un auto dijo que no la vio y la atropelló. La víctima sufrió politraumatismos graves.

La mujer fue trasladada a un centro médico con heridas graves.

accidente-capurro-grave-auto

Una mujer de 79 años fue atropellada por un auto en la mañana de este miércoles en el barrio Capurro de Montevideo y permanece internada con heridas graves.

El accidente ocurrió en la esquina de Uruguayana y Capurro. Según la información policial, la mujer cruzaba la calle Uruguayana cuando trastabilló y cayó. El conductor de un auto que circulaba por el lugar dijo que no la vio y la atropelló.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó politraumatismo grave.

detuvieron en rivera a un nigeriano que ingreso ilegal al pais y llevaba 9 kilos de cocaina en un bolso
Seguí leyendo

Detuvieron en Rivera a un nigeriano que ingresó ilegal al país y llevaba 9 kilos de cocaína en un bolso

El conductor resultó ileso y el examen de alcoholemia dio resultado cero.

Policía Científica realizó pericias en el lugar para documentar cómo ocurrió el accidente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
fiesta de la chacra

Emprendedor perdió la caja en la que guardaba el dinero en una feria, una maestra lo encontró y lo devolvió
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

"Limpia pasividad": BPS ofrece préstamos para unificar deudas con la institución con tasas diferenciales
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para varios departamentos
UNVENI

Vendedores de Nafta piden al gobierno que las estaciones de servicio sean lugares de recarga para autos eléctricos
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio

Te puede interesar

Estoy para dar la cara y dar respuestas, las posibles, a las familias, dice Lazo tras muerte de militares video
ministra de defensa

"Estoy para dar la cara y dar respuestas, las posibles, a las familias", dice Lazo tras muerte de militares
Accidente laboral fatal en automotora; un trabajador de una empresa contratada cayó mientras reparaba el techo
CORDÓN

Accidente laboral fatal en automotora; un trabajador de una empresa contratada cayó mientras reparaba el techo
Detuvieron en Rivera a un nigeriano que ingresó ilegal al país y llevaba 9 kilos de cocaína en un bolso
Destino: montevideo

Detuvieron en Rivera a un nigeriano que ingresó ilegal al país y llevaba 9 kilos de cocaína en un bolso

Dejá tu comentario