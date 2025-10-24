El litoral del país está bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla en la mañana de este viernes por la ocurrencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes en el litoral del país. Se actualiza a la hora 14:00.

Un frente cálido afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, señaló el organismo. "Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", agregó.

image Advertencia amarilla. Artigas: todo el departamento.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano. Flores: Andresito. Paysandú: todo el departamento. Río Negro: todo el departamento. Rivera: Masoller y Tranqueras. Salto: todo el departamento. Soriano: Mercedes. Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

