RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico

El litoral del país está bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Inumet bajó el nivel de riesgo: eliminó la advertencia naranja y solo mantiene la amarilla, para el litoral y algunas otras zonas de esa parte del país. Mirá el detalle.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla en la mañana de este viernes por la ocurrencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes en el litoral del país. Se actualiza a la hora 14:00.

Un frente cálido afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, señaló el organismo. "Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", agregó.

image

Advertencia amarilla.

Artigas: todo el departamento.

Foto cedida a Subrayado. Tormenta en Fray Bentos, Río Negro, este viernes.
Seguí leyendo

Doble advertencia de Inumet para el litoral del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano.

Flores: Andresito.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: Masoller y Tranqueras.

Salto: todo el departamento.

Soriano: Mercedes.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
DESDE LA MADRUGADA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
en la aguada

Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
MERCADO EXTERNO

Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
EN PAYSANDÚ

Murió a los 43 años Carlucho Moreno, exdiputado colorado: "Entusiasta y peleador", escribió Lacalle Pou
MERCADO DE CAPITALES

Oddone tras colocación de bonos por USD 1.850 millones: "Probablemente una de las emisiones más importantes de la historia reciente"

Te puede interesar

Castaingdebat cuestionó actitud del presidente Orsi.  video
APUNTAN A LACALLE POU, DIJO

"No es el Orsi que yo conocí", dijo el exministro Armando Castaingdebat sobre la denuncia del gobierno por Cardama
Nicolás Viera (MPP) sobre el contrato con Cardama en Arriba Gente. video
NICOLÁS VIERA

Cardama: senador del MPP dijo que la oposición se concentra en defender a Javier García, y no al Estado uruguayo
Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama
JORGE DÍAZ CON LA DEMANDA

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama

Dejá tu comentario