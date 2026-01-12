RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR

La Intendencia de Montevideo comienza a fiscalizar el jueves 15 de enero el correcto uso del carril Solo Bus, con multas de 2 y 3 unidades reajustables. Utilizarán cámaras en los ómnibus.

carril-solo-bus-avenida-italia-archivo

La Intendencia de Montevideo comienza a fiscalizar este jueves 15 de enero el uso adecuado del carril Solo Bus en avenidas y bulevares donde se haya instalado, para evitar que sea utilizado de forma abusiva por vehículos particulares.

Para la fiscalización se utilizarán las cámaras instaladas en 58 ómnibus, y si es necesario, en casos puntuales, trabajarán en la calle inspectores de tránsito de la Intendencia.

La normativa vigente establece que el carril Solo Bus únicamente puede ser utilizado por vehículos particulares cuando entran o salen de un garaje, o cuando deben invadirlo par doblar en una esquina.

acuerdo mercosur-ue: vicecanciller explico como funcionara el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuanto tiempo
Seguí leyendo

Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo

Las multas se aplicarán cuando haya vehículos estacionados en el carril exclusivo para ómnibus, o cuando circulen por esta vía durante 100 o más metros.

La multa por estacionar en el carril Solo Bus será de 2 unidades reajustables (3.696 pesos a enero de 2026) y de 3 UR (5.544 pesos) por circular durante 100 metros o más dentro de este carril exclusivo.

La Intendencia de Montevideo destaca que las empresas de ómnibus no participarán de la fiscalización ni de las multas. Todo el proceso de visualización y registro de las cámaras instaladas en las unidades lo llevará adelante personal de la comuna.

El horario de fiscalización del carril Solo Bus será de lunes a viernes de 7 a 20 horas. Sábados y feriados de 7 a 14 horas.

Temas de la nota

Lo más visto

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado

Te puede interesar

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR
Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo video
vicecanciller Valeria Csukasi

Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo
Foto: Subrayado. Hospital de Chuy, Rocha.
Tragedia

Niña de 2 años fue rescatada de una piscina en Barra del Chuy y está grave

Dejá tu comentario