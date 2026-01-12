El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR

La Intendencia de Montevideo comienza a fiscalizar este jueves 15 de enero el uso adecuado del carril Solo Bus en avenidas y bulevares donde se haya instalado, para evitar que sea utilizado de forma abusiva por vehículos particulares.

Para la fiscalización se utilizarán las cámaras instaladas en 58 ómnibus , y si es necesario, en casos puntuales, trabajarán en la calle inspectores de tránsito de la Intendencia.

La normativa vigente establece que el carril Solo Bus únicamente puede ser utilizado por vehículos particulares cuando entran o salen de un garaje, o cuando deben invadirlo par doblar en una esquina.

Las multas se aplicarán cuando haya vehículos estacionados en el carril exclusivo para ómnibus, o cuando circulen por esta vía durante 100 o más metros.

La multa por estacionar en el carril Solo Bus será de 2 unidades reajustables (3.696 pesos a enero de 2026) y de 3 UR (5.544 pesos) por circular durante 100 metros o más dentro de este carril exclusivo.

La Intendencia de Montevideo destaca que las empresas de ómnibus no participarán de la fiscalización ni de las multas. Todo el proceso de visualización y registro de las cámaras instaladas en las unidades lo llevará adelante personal de la comuna.

El horario de fiscalización del carril Solo Bus será de lunes a viernes de 7 a 20 horas. Sábados y feriados de 7 a 14 horas.