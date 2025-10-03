RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRECIOS AL CONSUMO

El IPC subió 0,42% en setiembre y la inflación anual quedó en 4,25%

Se mantiene debajo de la meta del Banco Central que es de 4,5%. La inflación subyacente sube al 5% anual.

SUPERMERCADOS-IVA.jpg

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este viernes el Índice de Precios del Consumo ( IPC) correspondiente a setiembre, que subió 0,42% respecto al mes anterior. De esta manera, la variación anual a abril quedó en el 4,25%, prácticamente la misma tasa que en agosto (4,20%). Así, la inflación sigue por debajo de la meta del Banco Central (BCU), que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,65% en el último año, cuatro décimas por encima del promedio. Allí, inciden el aumento reciente en los precios de la carne.

Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 1,2% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar (que cayó casi 3% interanual en setiembre).

la pobreza se ubico en el 17,7% en el primer semestre del ano, segun datos del ine
Seguí leyendo

La pobreza se ubicó en el 17,7% en el primer semestre del año, según datos del INE

Algo similar sucede con los precios del rubro transporte, que subieron apenas 0,64% en el último año; el precio de los vehículos (autos, motos) y los repuestos, se nominan mayoritariamente en dólares. Además, la nafta subió solo 1% en el último año y el gasoil bajó 4,3%.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 4,2% en el último año (similar al promedio del IPC), y los artículos para el hogar 2,3%, donde también hay alta ponderación de artículos importados, que cotizan en dólares.

Los precios de servicios como salud, educación, y recreación, tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 5%, 7% y 5,3%, respectivamente.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- subió de 4,9% a 5,0% anual.

Temas de la nota

