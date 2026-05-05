El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,54% en abril respecto al mes anterior, según divulgó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, la variación anual a abril quedó en el 3,16%, una suba de dos décimas respecto a marzo. Pese al aumento, la inflación sigue por debajo de la meta del BCU, que es de 4,5% anual.
El IPC fue de 0,54% en abril y la inflación anual subió al 3,16%
La inflación anual aún está casi un punto y medio debajo de la meta del Banco Central del Uruguay.
Analizando los distintos componentes del IPC, en abril el aumento más fuerte se dio en el rubro transporte, con un aumento de casi 3% mensual, principalmente por la suba en los combustibles. También subieron de manera significativa los precios de las vestimentas, un 1,9%, debido al cambio de temporada. En este caso, sin embargo, el aumento mensual fue inferior al de abril de 2025.
Contrariamente, el rubro alimentos y bebidas -el de mayor ponderación- casi no varió en abril. Los aumentos en varios cortes de carne vacuna fueron compensados por bajas en carne de pollo y en frutas.
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Nuevos indicadores
El informe mensual del INE sobre la evolución del IPC incorpora dos nuevos indicadores, que exponen la evolución de los precios de los bienes transables (IPC_T) comercializables internacionalmente (importables/exportables) y, paralelamente, la evolución de precios de bienes y servicios no transables (IPC_NT), consumidos localmente, que no se comercializan en el mercado exterior.
En los últimos 12 meses los bienes transables (IPC_T) subieron 1,28%, mientras los bienes y servicios no transables (IPC_NT) subieron 5,86%. La inflación subyacente se mantuvo en 3,5%.
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