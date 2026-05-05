El IPC fue de 0,54% en abril y la inflación anual subió al 3,16%

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,54% en abril respecto al mes anterior, según divulgó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, la variación anual a abril quedó en el 3,16%, una suba de dos décimas respecto a marzo. Pese al aumento, la inflación sigue por debajo de la meta del BCU, que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, en abril el aumento más fuerte se dio en el rubro transporte, con un aumento de casi 3% mensual, principalmente por la suba en los combustibles. También subieron de manera significativa los precios de las vestimentas, un 1,9%, debido al cambio de temporada. En este caso, sin embargo, el aumento mensual fue inferior al de abril de 2025.

Contrariamente, el rubro alimentos y bebidas -el de mayor ponderación- casi no varió en abril. Los aumentos en varios cortes de carne vacuna fueron compensados por bajas en carne de pollo y en frutas.

Nuevos indicadores

El informe mensual del INE sobre la evolución del IPC incorpora dos nuevos indicadores, que exponen la evolución de los precios de los bienes transables (IPC_T) comercializables internacionalmente (importables/exportables) y, paralelamente, la evolución de precios de bienes y servicios no transables (IPC_NT), consumidos localmente, que no se comercializan en el mercado exterior.

En los últimos 12 meses los bienes transables (IPC_T) subieron 1,28%, mientras los bienes y servicios no transables (IPC_NT) subieron 5,86%. La inflación subyacente se mantuvo en 3,5%.