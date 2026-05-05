Mercado laboral: baja el empleo en marzo y el desempleo sube al 7,8%

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La tasa de empleo en marzo bajó medio punto respecto al mes anterior, ubicándose en 59,3%. Ese es el porcentaje de personas en edad de trabajar (mayores de 14 años) que declara estar ocupada, según la Encuesta de Hogares del INE. Esto implica que 1.757.000 personas estaba ocupada el mes pasado.

Con la baja mensual en el empleo, la tasa de desempleo subió de 7,4 a 7,8%, lo que implica que unas 148.000 personas buscaban trabajo sin conseguirlo. La tasa es dos décimas inferior a la registrada en el mismo mes de 2025 (8,0%).

La tasa de no registro (porcentaje de ocupados que declara no aportar a la seguridad social) se mantuvo en el 22%, nivel similar al de un año atrás.

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