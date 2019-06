El imperdible jingle electoral de Maneco Lovatto, el candidato a alcalde de Tranqueras

Lo bueno es que más allá de los recursos escasos, hay creatividad de sobra.

Eso se nota en la campaña del candidato a alcalde de Tranqueras, el colorado Maneco Lovatto, un carismático productor de sandías que tiene jingle, video y hasta le pone voz a su convocatoria.

Lo hace además con una canción -de raíces electrónicas- que le pertenece en letra y música. Maneco ya fue candidato en 2015 y ahora reincide.

Escuchala

Embed

Otro candidato que está buscando repercusiones con el uso de jingles es el salteño Pablo Perna, a quien muchos llaman "el Bolsonaro uruguayo".

Pablo encargó una canción que se inspira oportunamente en "We will rock you" de Queen.