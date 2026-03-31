Personas en la calle: senador socialista respaldó gestión del Mides tras cuestionamientos en interna del FA

En la interna del Frente Amplio surgen voces críticas con respecto a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ) en el tema de las personas en situación de calle .

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Julieta Sierra, consideró que "es uno de los puntos más débiles que tiene el gobierno".

Por su parte, el exsenador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, aseguró que "es un tema que hay que resolver". "Hiere la sensibilidad de los uruguayos y uruguayas y a mí como hombre de izquierda, frenteamplista", afirmó.

Michelini sostuvo que el gobierno tiene el tema en los planes y dispone de los recursos; y que por lo tanto, debe hacerlo. "No sé si soy solo yo el que lo ve o lo ve el resto de la gente. No ha llegado a los niveles de marzo del año pasado, pero estamos muy altos", afirmó.

El dirigente del Nuevo Espacio abogó para "que no haya gente que duerma en la calle". Michelini consideró que es un tema del gobierno y que el presidente Yamandú Orsi "está sensibilizado con esto". "Mi sorpresa es que no avanzamos", remarcó.

En tanto, el senador del Partido Socialista, Gustavo González, respondió a los cuestionamientos acerca del manejo del tema de las personas en situación de calle y respaldó al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. "No entiendo mucho por qué han salido con esto", dijo.

González indicó que Orsi y Civila están trabajando en el asunto. "Estamos absolutamente conscientes que es un tema muy grave, muy delicado el de la situación de calle, pero es de las situaciones más complejas del gobierno y de la sociedad en su conjunto", enfatizó.

El senador socialista se mostró sorprendido por los cuestionamientos. "Me llama la atención, pero cada uno sabe si duerme tranquilo con las declaraciones que hace", indicó. Evitó la discusión por los medios y aseguró que quiere lo mejor para las personas en situación de calles. Además, expresó su convencimiento de que ese también es el objetivo del ministro Civila y de los directores del Mides.