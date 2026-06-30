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ELECCIONES EN PERÚ

El gobierno de Orsi felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú

El resulto oficial de la segunda vuelta presidencial en Perú se conoció el lunes, tras más de 20 días de escrutinio voto a voto. La diferencia a favor de Keiko Fujimori fue de menos de un punto porcentual.

Keiko Fujimori. Foto: AFP

Keiko Fujimori. Foto: AFP

“El gobierno uruguayo felicita a la Sra. Keiko Fujimori Higuchi por su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú, de acuerdo a los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, dice el comunicado de la Cancillería publicado este martes de mañana.

Fujimori, de 51 años, venció por menos de un punto porcentual a su rival de izquierda Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

Fujimori obtuvo el 50,13% de las votos, frente 49,86% de Sánchez, informó el órgano de contralor electoral. La diferencia es de menos de 50.000 votos.

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“La República Oriental del Uruguay expresa al próximo gobierno peruano, su compromiso de continuar profundizando los lazos de bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional”, finaliza el comunicado de la Cancillería.

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