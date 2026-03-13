“Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos en el país, no tan lejanos. Sabemos de la participación de Marset en varios hechos que han sido públicos en la prensa”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro.
Negro: "Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos en el país"
El ministro del Interior, Carlos Negro, contó que el 26 de febrero se reunió en Chile con su par de Bolivia y allí intercambió información de “operaciones e investigaciones” sobre Marset en Uruguay.
Consultado en conferencia de prensa, Negro dijo que no podía dar información de las investigaciones en curso sobre Marset en Uruguay, y señaló que eso está en manos de la Fiscalía, que dirige las investigaciones.
En este sentido mencionó de todos modos la vinculación con las capturas de otros delincuentes uruguayos en los últimos meses, como Luis Alberto "el Betito" Suárez y Luis Fernando Fernández Albín.
"Todo el Estado falló", dijo Negro sobre el homicidio de Jonathan Correa, y ordenó una investigación interna
Sobre la captura de Marset este viernes de madrugada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Negro dijo que fue posible gracias a la información compartida por los países de la región.
“El intercambio de información internacional fue clave para la ubicación y detención de Marset”, dijo el ministro, y contó que el 26 de febrero se reunió en Chile con su par de Bolivia y allí intercambió información de “operaciones e investigaciones” sobre Marset en Uruguay.
“Es un duro golpe al narcotráfico de toda la región. Estamos contentos”, dijo Negro.
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