Violencia de género: 161 mujeres y 207 niños y adolescentes son protegidos en dispositivos del Estado

En el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el gobierno presentó cifras del 2025 sobre los dispositivos de atención, contención y protección de mujeres, niños y adolescentes víctimas de la violencia vicaria y de género .

Entre enero y setiembre de este año, 161 mujeres y 207 niños, niñas y adolescentes fueron protegidos en los distintos dispositivos de atención 24 horas.

A su vez, en los dispositivos de urgencia habitacional, donde se busca de forma urgente un lugar donde vivir a las víctimas de violencia de género, se atienden 79 mujeres y 117 niños, niñas y adolescentes. Las cifras también corresponden al relevamiento realizado entre enero y setiembre de 2025.

Seguí leyendo Interpelación por Álvaro Danza terminó con cuatro mociones distintas, y ninguna fue aprobada

El informe da cuenta de 35 servicios de atención psicológica y legal en los que este año se recibieron 2.013 casos nuevos de mujeres víctimas.

En total, la cifra de mujeres atendidas o en atención actualmente asciende a 5.278.