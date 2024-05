El Frente Amplio denunció a Álvaro Delgado de violar la ley electoral; el precandidato respondió

“Vulnerar porque se tiene plata, que no se dice de dónde se saca, parece muy desacertado. Nosotros presentamos ahora la denuncia y es la Corte Electoral la que va a fallar. Que no tenga condena no implica que no haya condena de la Corte a un hecho que desde nuestro punto de vista es ilegítimo”, apuntó Pereira en referencia a que la ley no prevé sanciones para el caso de constatar un alejamiento de sus normas. “Delgado debería autorregularse”, finalizó Pereira.

La respuesta de Álvaro Delgado

El precandidato nacionalista respondió este mismo jueves a la denuncia del FA. “El spot no viola ninguna norma, eso está claro, porque el spot termina haciendo lo que hacen otros spot de otros partidos, invitando algunos a un acto, en este caso invitando a descargar este programa de gobierno”, dijo Delgado en rueda de prensa desde Florida.

“Es un spot de cuatro minutos y poquito que podíamos haberlo hecho en piezas más cortitas y repetirlo varios días y hacer varias repeticiones durante el día. Es un spot que salió solo dos días, creo que una o dos veces, nada más”, agregó.

“Entonces lo que creo es que si no viola ninguna norma, si lo que invita es a descargar el programa y que además para eso contiene mucha información, y por eso decidimos hacerlo concentrado en una sola emisión, en un solo spot toda la información, que es mucha, yo comprendo que quizás sea una verdad incómoda para mucha gente, porque habla de los despilfarros de los gobiernos anteriores y habla de cómo se formó el primer piso de transformaciones de este gobierno. No les importa ni la norma ni la violación, lo que les duele es el contenido”, finalizó Delgado.