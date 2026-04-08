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FLOR DE MAROÑAS

"Hace años que pedimos ayuda para cortar y sacar el árbol", dice la hija de la mujer herida por la caída de un árbol

“Mi mamá y mi hermana quedaron en su habitación trancadas”: familia afectada por caída de un árbol pide ayuda para reconstruir su casa.

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Cuatro personas quedaron atrapadas y debieron ser rescatadas por bomberos. “Mi mamá y mi hermana quedaron en su habitación trancadas”, contó a Subrayado la hija de la mujer que se llevó la peor parte, con heridas graves que la llevaron a quedar internada en un centro de salud.

“No le dio tiempo a salir a nadie. Mi cuñada quedó atrapada en la habitación de arriba”, agregó Vanesa este miércoles de mañana.

Flor de Maroñas: un árbol cayó sobe dos casas y dejó a cuatro personas atrapadas entre los escombros. Foto: Subrayado.
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Flor de Maroñas: un árbol cayó sobre dos casas y dejó a cuatro personas atrapadas entre los escombros

Según Vanesa, su madre sufrió cortes profundos que afectaron el hígado y su hermano, que es sordomudo, también tuvo lesiones de importancia. Lo encontró tirado en la calle bajo lluvia.

Vanesa contó que hace tiempo pidieron ayuda para sacar el árbol: “Hace años que pedimos ayuda para cortar y sacar el árbol. Nos cobraban muy caro y mi mamá no lo podía pagar. Fuimos al comunal y a la Intendencia y se negaron a ayudarnos porque el árbol está dentro del patio”.

La familia necesita ayuda para reconstruir las viviendas: materiales, chapas, camas. “Las habitaciones de mis sobrinos chicos rompió todo”, dijo Vanesa.

El teléfono para contactarse con Vanesa es 097 285 010.

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