Ancap "sigue teniendo suficiente solidez" para enfrentar variaciones del petróleo y los combustibles, dijo su presidenta

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, aseguró este miércoles que la empresa petrolera estatal "sigue teniendo suficiente solidez, robustez para seguir enfrentando esta situación muy volátil" en relación a las variaciones en el precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

"No sabemos qué va a pasar en la geopolítica internacional, es algo que nos excede por completo. Lo que sí, estamos actuando siempre, cubriéndonos con seguros por si hay una escalada muy fuerte del valor de los combustibles" y "estamos tratando de tener suficiente stock para no caer en una falta de suministro, que no haya un quiebre", afirmó.

San Román indicó que desde Ancap están "tratando de tener el menor impacto en nuestra población y en su economía, pero sin llegar a horadar o dañar lo que es la salud de la empresa".

Ancap se reúne por estas horas en la coordinación mensual con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para evaluar y realizar las proyecciones sobre los precios de los combustibles.

San Román sostuvo que el promedio del Brent está "bastante elevado", pero la diferencia de precios tiene que considerar los combustibles refinados, como las naftas y el gasoil. "Esos siguen estando muy elevados", remarcó y que esos son los números que se deben observar.