EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

El fin de semana comienza soleado y caluroso, pero termina con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé un fin de semana con todos los climas: comienza caluroso y soleado, pero termina más fresco, con lluvias y tormentas el domingo. Mirá el detalle día a día.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El sábado tendremos una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad por las zonas norte y litoral. La tarde seguirá calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado a nublado.

El domingo comienza húmedo e inestable desmejorando en la madrugada por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias, mejorando en la mañana por el oeste. La tarde seguirá cálida con mucha nubosidad persistiendo algunas lluvias y lloviznas, principalmente en las zonas sureste y noreste.

Viernes 14

Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º

Sábado 15

Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º

Domingo 16

Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 27º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

