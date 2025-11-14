El fin de semana comienza soleado y caluroso, pero termina con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé un fin de semana con todos los climas: comienza caluroso y soleado, pero termina más fresco, con lluvias y tormentas el domingo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada, con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El sábado tendremos una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad por las zonas norte y litoral. La tarde seguirá calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado a nublado.

El domingo comienza húmedo e inestable desmejorando en la madrugada por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias, mejorando en la mañana por el oeste. La tarde seguirá cálida con mucha nubosidad persistiendo algunas lluvias y lloviznas, principalmente en las zonas sureste y noreste. Viernes 14 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º Sábado 15 Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º Domingo 16 Zona Norte: máxima 30º y mínima 12º Zona Sur: máxima 27º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º