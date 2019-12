El FA reconoce "errores" y que no resolvió con "prontitud" los "desafíos éticos"

En una declaración final aprobada por mayoría, el FA habla de la “contraofensiva de las derechas respaldadas por intereses económicos globales ligadas al capital financiero internacional y al imperialismo”.

Luego enumera avances conquistados por el FA en salud, trabajo, economía y otras áreas, para después reconocer “errores” y un conjunto de “deudas sociales”.

AUTOCRÍTICA

“No todo ha sido perfecto. Tanto en la tarea cotidiana de la construcción política junto a la gente y en el debilitamiento de nuestra relación con los diversos movimientos sociales, como en la inmensa responsabilidad de la gestión de gobierno hemos cometido errores y estos deben ser asumidos. Tal vez no fuimos buenos intérpretes ni canalizadores de las nuevas demandas que emergieron en el seno de la sociedad”, dice la declaración final.

“Enfrentamos desafíos éticos que supimos superar, aunque no siempre con la prontitud que las situaciones ameritaban, y que nos interpelaron a la luz de nuestra propia historia y el compromiso que nuestros fundadores tenían con los principios de no intervención y autodeterminación y valores como la honestidad, la rectitud y la austeridad”, agrega el texto debatido y aprobado este sábado. “Nuestras decisiones han logrado sembrar esperanza, pero hay un conjunto de deudas sociales que todavía permanecen. Tales deudas duelen porque significan que al cabo de quince años la realidad de muchos compatriotas indica que no se ha logrado alcanzar el umbral de la publica felicidad”.

LACALLE POU

En otro pasaje de la declaración, el FA apunta al presidente electo Luis Lacalle Pou y a la coalición que conformó con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

“Esta nueva coalición gobernante representa en nuestra visión una opción por el país de los privilegios para sectores que pretender recapturar la renta, ajenos completamente a los intereses de las grandes mayorías de trabajadores, estudiantes, jubilados y pensionistas, pequeños y medianos comerciantes e industriales, productores rurales y familiares, artistas y representantes de la cultura, la academia y el mundo profesional”, dice la declaración.

“Un modelo de país que corta por el hilo más fino en los momentos de crisis y apuesta al natural derrame del mercado. Con el respaldo de los medios masivos de comunicación, pretender reconstruir una agenda al servicio de los más poderosos, con un Estado pequeño y ausente ante los problemas de la gente”, agrega.

Acerca del gabinete de ministros que presentó Lacalle Pou, el Plenario Nacional de FA señala que representa a los empresarios y que tiene “un pensamiento cívico-militar”.

“Se ha conformado un gabinete que representa los intereses de los sectores del agronegocio vinculados a la exportación, las viejas recetas fondomonetaristas, las cámaras empresariales y componentes que expresan el pensamiento cívico-militar de la vieja doctrina de la seguridad nacional”, dice el documento.

“Además de una marcada desigualdad de género que desconoce completamente el aporte de las mujeres y niega su derecho a ser parte de los procesos de decisión, las distintas expresiones conocidas hasta el momento reafirman un pensamiento conservador en lo social, que simplifica el flagelo de la pobreza y remite a visiones meritocráticas sobre el progreso individual”, agrega.

OPOSICIÓN

La declaración del FA da cuenta de cómo será volver a ser oposición y adelanta cuál va a ser su actitud.

“A partir del primero de marzo, el Frente Amplio estará preparado para acompañar al pueblo uruguayo, como férreo defensor de todas las conquistas alcanzadas durante estos quince años. El camino será el de siempre: la lucha, la movilización y la generación de conciencia. Nuestra democracia, sus instituciones, y el bienestar de nuestra gente (especialmente de la más vulnerada) son y serán el principal motivo de nuestro desvelo”, dice el texto.