El FA propone que el gobierno fije el precio del agua embotellada por crisis en OSE

“Hacemos una propuesta de mano tendida, si el gobierno no la quiere tomar que no la tome y se la juegue al libre mercado”, dijo Sabini, en referencia a que con el proyecto enviado por el gobierno “no se asegura la rebaja del precio” al público.

“La gente va a pagar lo que le pongan en frente si necesita comprar agua. Debemos asegurar que el precio baje y llegue a las familias, y con este proyecto no se asegura”, dijo el senador del FA, quien adelantó que votarán la rebaja de impuestos, aunque señaló que la iniciativa “llega tarde”.

“Llega tarde el gobierno, con una propuesta que es la que hicimos el 10 de mayo”, apuntó.

CRITICAS A ÁLVARO DELGADO

“De los anuncios del secretario de Presidencia (Álvaro Delgado) el 16 de mayo, no se cumplió nada, decidieron ahorrarse 20 millones de dólares, no hacer nada y esperar a que llueva. Le dijeron a la gente que iban a traer una desalinizadora en una semana y no pudieron ni con eso. No se puede ser tan irresponsable. Por favor, un poquito de responsabilidad al gobierno le pedimos, un poquito.

Se dijo que se iba a asegurar la calidad del agua, es mentira, no la pueden asegurar, capaz que si hacían las obras que dijeron, pero ahora no”, dijo Sabina.

“Es indefendible e irresponsable que no se baje la tarifa de OSE. Estamos jugados a ver si viene un plastiducto de Brasil o Argentina, es lo que dijo el presidente”, agregó Sabini en referencia a la importación de cañería para la conexión del río San José con el Santa Lucía, la obra anunciada por Lacalle Pou esta semana.