"El FA no va a funcionar a la velocidad de Twitter", dijo Pereira sobre plebiscito por ingresos a intendencias

El presidente del Frente Amplio ( FA ), Fernando Pereira , subrayó que el partido no quiere "acomodos" en la intendencia, por lo que respalda la idea del sector Ciudadanos de regular el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales. De todos modos, analizarán la forma de instrumentarlo el lunes próximo.

"No queremos que los intendentes hagan lo que quieran con los trabajadores. No queremos, como planteaba el senador (Adrián) Peña y senadores del Frente Amplio y ediles del Frente Amplio, que despidan a un trabajador, simplemente por cambiar de partido o de sector, no queremos que los intendentes puedan hacer lo que sea con cualquier trabajador", dijo Pereira.