El FA critica al gobierno por anuncios sobre vacunas y el ministro Salinas responde

En el Frente Amplio critican al gobierno porque informa detalles del plan de vacunación, aún cuando las vacunas contra el nuevo coronavirus no llegaron al país, ni hay fecha prevista para que lleguen. En el Poder Ejecutivo estiman que la primera partida podría llegar a fines de este mes.

“Parece joda!! Un gobierno que en vez de hacer y gobernar, se dedica todos los días a comunicar un anuncio tras otro. !!No llegaron las vacunas, pero te comunican el horario!!”, escribió el senador del MPP Alejandro Sánchez.

Parece joda!! Un gobierno que en vez de hacer y gobernar, se dedica todos los días a comunicar un anuncio tras otro. !!No llegaron las vacunas, pero te comunican el horario!! — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) February 13, 2021

“Importante información: la vacunación se realizará en uno de los brazos. En serio, si no fuera trágico sería cómico. El gobierno debería guardar silencio hasta tener la fecha de arribo de las vacunas e informar realmente planes. Mientras tanto basta de esto”, comentó el diputado Sebastián Sabini, también del MPP.

Importante información: la vacunación se realizará en uno de los brazos. En serio, si no fuera trágico sería cómico. El gobierno debería guardar silencio hasta tener la fecha de arribo de las vacunas e informar realmente planes. Mientras tanto basta de esto. — Tati Sabini (@tatisabini) February 13, 2021

“Venimos pre-vacunando bárbaro. Nos dicen en qué horario van a vacunar con vacunas que no hay, hasta nos dicen qué van a hacer con los sobrantes de vacunas que nos faltan. La única realidad es que vamos quedando rezagados en el mundo, en el grupo de países que aún no comenzaron a vacunar”, escribió el ex subsecretario de Economía Pablo Ferreri.

Venimos pre-vacunando bárbaro. Nos dicen en qué horario van a vacunar con vacunas que no hay, hasta nos dicen q van a hacer con los sobrantes de vacunas q nos faltan

La única realidad es q vamos quedando rezagados en el mundo, en el grupo de países que aún no comenzaron a vacunar — Pablo Ferreri (@pabloferreri) February 13, 2021

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas salió al cruce de las criticas y este sábado respondió, también por las redes sociales.

“Las fechas ya fueron estimadas. Sin embargo, se comunicará la llegada y cantidad de las mismas cuando estén en territorio. Estamos dando cuenta de la preparación previa. Países exitosos en materia sanitaria en la pandemia como Australia y Nueva Zelanda aún no han comenzado”.