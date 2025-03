MOMENTO DE LA JORNADA

El eufórico saludo de la primera dama, Laura Alonsopérez, desde el balcón junto al presidente Orsi y sus hijos

Las imágenes mostraron el entusiasmo de la esposa del presidente en saludar a la multitud con el V de la victoria con ambos brazos levantados y luego con las manos en el pecho, mientras se sumaba a los cánticos: "Oh le le, oh la la, si esto no es el pueblo, el pueblo donde está".