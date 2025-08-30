RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPORTIVO LSM vs ACADEMIA

El equipo de Suárez y Messi debutó con victoria 2-0 en la divisional D del fútbol uruguayo

A los 5 minutos Martín Parodi (foto) hizo historia y marcó el primer gol de Deportivo LSM en el fútbol uruguayo. El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi debutó con victoria este sábado en la divisional D, ante Academia.

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Rodrigo Pastorini marcó el segundo gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Rodrigo Pastorini marcó el segundo gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

El equipo de Suárez y Messi debuta en la Divisional D. Foto: FocoUy

El equipo de Suárez y Messi debuta en la Divisional D. Foto: FocoUy

El partido comenzó a la hora 11 en el Parque Palermo y captó la atención de hinchas locales e internacionales. A los 5 minutos Martín Parodi (foto) hizo historia y marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo.

Y al minuto 23, de penal, Rodrigo Pastorini puso el 2 a 0 para Deportivo LSM. El 9 amplió la ventaja para el equipo de los amigos Suárez y Messi.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Peñarol goleó 4-1 a Racing y consiguió los puntos para mantener a Nacional distanciado

Así terminó el encuentro, 2-0 sobre Academia.

El Deportivo LSM se presenta como un club de fútbol profesional afiliado oficialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Comienza así su competencia en la cuarta división de la liga uruguaya, y es el paso posterior al proyecto de desarrollo juvenil que Suárez creó en el 2021 bajo el nombre Deportivo LS.

Tras asociarse con Messi (ambos en el Inter Miami de Estados Unidos) el club pasó a llamarse Deportivo LSM, para competir en el fútbol uruguayo.

Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
advertencia meteorológica

Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
las imágenes

Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso
Sociedad

Tras conflicto, llegaron primeras embarcaciones pesqueras con 50 toneladas
DOS DETENIDOS

Buscan en Maldonado a un hombre y su sobrino, desaparecidos de una casa donde la Policía incautó drogas
homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a un hombre en moto

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
presupuesto al parlamento

El gobierno ingresó al Parlamento el proyecto de presupuesto, que fue recibido por Cosse y Valdomir
Foto: Policía Caminera.
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto
Foto: Subrayado. Federico Moreira (izquierda) y Gonzalo González (derecha). video
en flor de maroñas

"Fue a contrarreloj, cada segundo valía": hablaron los policías que salvaron a una familia al ingresar a una casa en llamas

Dejá tu comentario