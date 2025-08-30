El equipo de Suárez y Messi debutó con victoria 2-0 en la divisional D del fútbol uruguayo

El equipo de Suárez y Messi debuta en la Divisional D. Foto: FocoUy

Rodrigo Pastorini marcó el segundo gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

El Deportivo LSM , el equipo que fundaron hace pocos meses Luis Suárez y Lionel Messi , debutó este sábado en la divisional D del fútbol uruguayo , ante Academia.

El partido comenzó a la hora 11 en el Parque Palermo y captó la atención de hinchas locales e internacionales. A los 5 minutos Martín Parodi (foto) hizo historia y marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo.

Y al minuto 23, de penal, Rodrigo Pastorini puso el 2 a 0 para Deportivo LSM. El 9 amplió la ventaja para el equipo de los amigos Suárez y Messi.

Así terminó el encuentro, 2-0 sobre Academia.

El Deportivo LSM se presenta como un club de fútbol profesional afiliado oficialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Comienza así su competencia en la cuarta división de la liga uruguaya, y es el paso posterior al proyecto de desarrollo juvenil que Suárez creó en el 2021 bajo el nombre Deportivo LS.

Tras asociarse con Messi (ambos en el Inter Miami de Estados Unidos) el club pasó a llamarse Deportivo LSM, para competir en el fútbol uruguayo.