Nacional venció a River Plate en el Saroldi con goles de Millán, Gómez y Nico López

Nacional venció de visita a River Plate en el Parque Saroldi por la fecha 5 del torneo Clausura. Fue 3 a 0 con goles de Julián Millán al minuto 17, Maxi Gómez en el minuto 8 del segundo tiempo, y de Nico López a los 11'.

El partido se jugó este sábado de tarde desde la hora 16, y era clave para los tricolores, que al inicio del encuentro estaban décimos en el Clausura con solo 4 puntos, a 6 del primero Cerro Largo, y a 5 de Peñarol. Ahora los tricolores llegan a 7.

Nacional capitaliza el gran Apertura y se mantiene primero en la Tabla Anual, ahora con 59 puntos.

