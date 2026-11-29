La plantilla del Palmeiras celebró este domingo de madrugada en Sao Paulo su cuarto título en la Copa Libertadores junto a miles de aficionados que esperaron casi hasta el amanecer para festejar con los jugadores la conquista.

El equipo paulista ganó el sábado el principal torneo de clubes de América al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final, disputada en el estadio Centenario en Montevideo.

Tras aterrizar de madrugada en el aeropuerto internacional de Guarulhos, el plantel palmeirense se dirigió hacia el centro de entrenamiento del club, ubicado en el barrio de Barra Funda, en el oeste de Sao Paulo.

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Los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron una parte del trayecto en el autocar del equipo. La otra la hicieron en un bus sin techo para poder ofrecer el título a los aficionados.

El Palmeiras llegó alrededor de las 04:00 locales al centro de entrenamiento, donde miles de hinchas esperaban su llegada.

"No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que formamos parte de esto. Fue una sensación increíble ver a nuestro Verdão ganar su cuarto título. Algo precioso, maravilloso. Fue realmente genial", dijo a la AFP Neilton Tavares de Oliveira, un hincha palmeirense en el lugar.

El paraguayo Ramón Sosa, autor del único gol de la final, fue uno de los jugadores más aclamados, junto con su compatriota Gustavo Gómez y el técnico portugués Abel Ferreira.

Gómez y Ferreira levantaron su tercera Libertadores, tras las conquistadas en 2020 y 2021. Son el futbolista (14) y el entrenador (12) con más títulos en la historia de la institución.

FUENTE: AFP