El encuentro y saludo de Orsi con Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula Da Silva en Barcelona

La foto del encuentro y saludo de Orsi con Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula Da Silva en Barcelona.

El presidente Orsi participó este sábado en Barcelona de la cuarta cumbre En Defensa de la Democracia, junto a mandatarios de izquierda como el anfitrión Pedro Sánchez, el presidente de Brasil Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia.

Tras la reunión Orsi publicó en Instagram fotos de una charla informal que mantuvo con Sheinbaum y Petro.

Estas fotos fueron acompañadas de un texto: “Nos encontramos en la previa de la cumbre ‘En Defensa de la Democracia’ con Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum para hablar de lo que nos duele y lo que podemos hacer juntos en la región”.

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Luego compartió fotos del encuentro y saludo que tuvo con ambos presidentes, al que se sumó Lula.

Las fotos también las compartió el presidente de Brasil con un mensaje: “Siempre es un gran honor reunirme con mis compañeros demócratas: Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay”.

“En España, continuamos nuestro diálogo sobre el futuro de la democracia y fortalecemos los lazos entre países que creen en el desarrollo con justicia social y cooperación. Gracias, Gustavo Petro por el encuentro. ¡Viva Latinoamérica!”, agregó Lula.

Por su parte, Petro compartió las fotos con la frase: “¡Unidad por Latinoamérica!”

"Viva América Latina", escribió Sheinbaum al compartir las mismas imágenes.

Orsi mantuvo dos reuniones bilaterales en Barcelona, primero con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y luego con Shienbaum.