Cambian proyecto de ley para bajar el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas

El diputado colorado Conrado Rodríguez aseguró que hay “un principio de acuerdo” para aprobar a fin de mes el proyecto de ley que reduce el monto de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales, pero con cambios respecto a la iniciativa original.

La nueva iniciativa incluye la baja de las multas dependiendo de cuánto demore el infractor en pagarla.

“Cuando las personas terminan pagando la multa dentro de los 90 días tienen un descuento muy importante, que es del 50%”, explicó Rodríguez a Subrayado.

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“Cuando se paga por encima de este plazo, hasta los 180 días, es un descuento menor, 30%, y luego sí, una multa más cara”, agregó.

“De esta manera se termina premiando a aquel que cumple por sobre aquel que no cumple”, destacó el legislador del Partido Colorado.

El proyecto original planteaba bajar de 5 a 2,5 unidades reajustables (UR) las multas por exceso de velocidad de hasta 20 km/h por encima de la velocidad permitida.

El exceso entre 21 y 30 km/h pasaría de 8 a 4 UR. El exceso entre 31 km/h y hasta el doble de la velocidad máxima permitida pasa de 12 a 6 UR, y más allá del doble la multa baja de 15 a 12 UR.

Esta idea de rebaja se mantiene, pero el descuento depende de cuándo pague la multa el infractor.

Además, según explicó Rodríguez, a pedido del Ministerio de Transporte se incluyó en el proyecto de ley una multa de 15 UR por conducir con matrículas adulteradas u ocultas para evitar que sean captadas por las cámaras de los radares.

Educación vial

Dentro del proyecto de ley se incluyó la propuesta de crear un fondo para educación vial a partir de un porcentaje de lo recaudado por las multas de tránsito.