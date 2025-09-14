Domingo templado a cálido con cielo escasamente nublado, según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una jornada de domingo templada a cálida con cielo escasamente nublado.

En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 27°, mientras que la mínima se ubicará en los 9°.

En las zonas sur y este, la máxima será de 24° y la mínima de 9°.

Seguí leyendo Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros

En el oeste del territorio, la mínima será de 9°, mientras que la máxima de 26°.

El área metropolitana tendrá una máxima de 20° y una mínima de 12°

El lunes comienza fresco con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas matinales.

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.