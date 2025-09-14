El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una jornada de domingo templada a cálida con cielo escasamente nublado.
Domingo templado a cálido con cielo escasamente nublado, según Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que la temperatura máxima será en la zona norte con 27°, mientras que la mínima será de 9° en el sur, este y oeste.
En el norte del país, la temperatura máxima llegará a los 27°, mientras que la mínima se ubicará en los 9°.
En las zonas sur y este, la máxima será de 24° y la mínima de 9°.
Domingo frío a fresco con aumento de nubosidad hacia la noche, según Nubel Cisneros
En el oeste del territorio, la mínima será de 9°, mientras que la máxima de 26°.
El área metropolitana tendrá una máxima de 20° y una mínima de 12°
El lunes comienza fresco con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas matinales.
La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.
