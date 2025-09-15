RECIBÍ EL NEWSLETTER
Negro dijo que Presupuesto es un "proyecto responsable" y oposición afirmó que "falta sentido de urgencia" en seguridad

El ministro lo describió como un proyecto "técnico, estricto y deja de lado normativa". "Bajó el porcentaje de gasto del total asignado para seguridad”, dijo Gurméndez.

El ministro del Interior, Carlos Negro, concurrió al Parlamento por el Presupuesto. El jerarca afirmó que se trata de un "proyecto responsable" y "redactado en el marco de una situación del país bastante restrictiva en lo que respecta al acotado espacio fiscal que esta administración encuentra al llegar al gobierno".

Además, Negro dijo que el Presupuesto deja de lado los llamados "pensamientos mágico-normativos". Lo describió como un proyecto "técnico, estricto y deja de lado normativa, como prácticas de incorporar delitos y aumentos de pena, dejamos de lado porque no son de la naturaleza que debe tener este proyecto".

Para el equipo del Ministerio del Interior, el Presupuesto se trata del "primer paso hacia el plan nacional de seguridad pública", que tendrá ejes en control de los homicidios, cibercriminalidad, armas de fuego, sistema de justicia criminal, violencia basada en género.

El diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, aseguró que no se refleja en el Presupuesto que la seguridad sea una “prioridad”.

“Es la prioridad de la gente en el Uruguay, lo fue en la campaña, este Presupuesto no refleja esa prioridad. El porcentaje de gasto del Presupuesto total, designado por este gobierno, es casi igual al del gobierno anterior. Es más, un poquito menos. Bajó el porcentaje de gasto del total asignado para seguridad”, dijo.

“Tampoco refleja la promesa electoral de que se iban a incorporar 2.000 agentes el primer día de la administración. Se ve en el Presupuesto que se postergan las decisiones para el año 2027”, agregó y expresó: “Hay falta de sentido de urgencia”.

