El día que la TV miró a las estrellas: 60 años de Star Trek

Un día como hoy, hace exactamente 60 años, la televisión estadounidense estrenaba una serie que nadie imaginaba que iba a cambiarlo todo. El 8 de setiembre de 1966, la NBC emitía el primer episodio de Star Trek. El título de ese capítulo era "The Man Trap" y, desde ese día, la ciencia ficción en pantalla no volvió a ser la misma.

Un detalle para fanáticos: la premiere mundial fue en realidad dos días antes, el 6 de setiembre, por la cadena CTV de Canadá. Pero la fecha que quedó grabada como el nacimiento oficial de la saga es la del estreno en NBC, el 8. Tan fuerte fue, que cada 8 de setiembre se celebra el "Star Trek Day".

Su creador, Gene Roddenberry, la vendió como "una diligencia hacia las estrellas": aventura espacial, sí, pero con una intención clara de meter debajo temas de su época —convivencia, prejuicio, poder— disfrazados de futuro. La nave Enterprise y su capitán Kirk se volvieron íconos instantáneos.

La serie que anticipó los aparatos que hoy usamos.

Acá está lo mejor. Star Trek no solo contó historias: adivinó objetos. Aquellos comunicadores de tapita que usaba la tripulación son, básicamente, los celulares que todos tenemos hoy. Las pantallas táctiles, los asistentes de voz que responden preguntas, las videollamadas: todo eso estaba insinuado en una serie de los años 60. La ficción fue el borrador de nuestro presente.

Tres temporadas, una cancelación en 1969 y, después, algo raro: en vez de morir, la serie creció. Repeticiones, fans organizados, películas, spin-offs. Un fenómeno que arrancó modesto en el rating y terminó siendo una de las franquicias más influyentes de la cultura pop.

Sesenta años después seguimos hablando de una serie que se atrevió a imaginar el futuro, y en buena medida, acertó.