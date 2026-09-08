RECIBÍ EL NEWSLETTER
SERIE

El día que la TV miró a las estrellas: 60 años de Star Trek

El 8 de setiembre de 1966, la NBC emitía el primer episodio de Star Trek. El título de ese capítulo era "The Man Trap" y, desde ese día, la ciencia ficción en pantalla no volvió a ser la misma.

star-trek-serie-show

Un día como hoy, hace exactamente 60 años, la televisión estadounidense estrenaba una serie que nadie imaginaba que iba a cambiarlo todo. El 8 de setiembre de 1966, la NBC emitía el primer episodio de Star Trek. El título de ese capítulo era "The Man Trap" y, desde ese día, la ciencia ficción en pantalla no volvió a ser la misma.

Un detalle para fanáticos: la premiere mundial fue en realidad dos días antes, el 6 de setiembre, por la cadena CTV de Canadá. Pero la fecha que quedó grabada como el nacimiento oficial de la saga es la del estreno en NBC, el 8. Tan fuerte fue, que cada 8 de setiembre se celebra el "Star Trek Day".

Su creador, Gene Roddenberry, la vendió como "una diligencia hacia las estrellas": aventura espacial, sí, pero con una intención clara de meter debajo temas de su época —convivencia, prejuicio, poder— disfrazados de futuro. La nave Enterprise y su capitán Kirk se volvieron íconos instantáneos.

imm confirmo el cronograma completo de actividades del carnaval 2027
Seguí leyendo

IMM confirmó el cronograma completo de actividades del Carnaval 2027

La serie que anticipó los aparatos que hoy usamos.

Acá está lo mejor. Star Trek no solo contó historias: adivinó objetos. Aquellos comunicadores de tapita que usaba la tripulación son, básicamente, los celulares que todos tenemos hoy. Las pantallas táctiles, los asistentes de voz que responden preguntas, las videollamadas: todo eso estaba insinuado en una serie de los años 60. La ficción fue el borrador de nuestro presente.

Tres temporadas, una cancelación en 1969 y, después, algo raro: en vez de morir, la serie creció. Repeticiones, fans organizados, películas, spin-offs. Un fenómeno que arrancó modesto en el rating y terminó siendo una de las franquicias más influyentes de la cultura pop.

Sesenta años después seguimos hablando de una serie que se atrevió a imaginar el futuro, y en buena medida, acertó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AUDIENCIA EN CURSO

Condenaron a 30 años de cárcel a "El Pelón" por cuatro homicidios; una de sus víctimas fue una enfermera en playa Verde
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur
PARLAMENTO

Diputados del FA y de Cabildo Abierto presentaron campaña para prevenir el consumo de marihuana
IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPABLE

Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes
EN OCTUBRE

Familia de Rada resolvió mantener el homenaje a Totem: "Con muchísimo respeto y admiración"

Te puede interesar

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en agosto: 28% aprueba y 51% desaprueba video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en agosto: 28% aprueba y 51% desaprueba
Yo pediría la cadena perpetua para él, dijo la madre de la enfermera asesinada por El Pelón video
MALDONADO

"Yo pediría la cadena perpetua para él", dijo la madre de la enfermera asesinada por "El Pelón"
Estamos en los últimos días de frío, dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves

Dejá tu comentario